نشر عبر "الفيس بوك".. كشف ملابسات فيديو تعدى بعض الأشخاص على آخر

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كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعرض أحد الأشخص للتعدى من قبل آخرين.



بالفحص أمكن تحديد هوية المجنى عليه عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وبسؤاله إتهم 4 أشخاص (عاملان، وزوجتيهما – مقيمين بذات الناحية) بالتعدى بالضرب عليه والرشق بالحجارة، مما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة



عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط ( السيدتان)، وبمواجهتيهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط المتهمان الهاربان.

