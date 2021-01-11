ارتفاع ملحوظ على أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً في الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر ديسمبر الماضي.

ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان (90) 483,9 دولار للطن مقارنة مع سعره لشهر ديسمبر الماضي الذي بلغ 443,8 وبنسبة ارتفاع بلغت 9 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان (95) من 455,3 دولار للطن إلى 495,3 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8,8 بالمئة، في حين ارتفع سعر الديزل من 412,1 دولار للطن الى 430,7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4,5 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 423,1 دولار للطن الى 446,8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5,6 بالمئة.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الاول من الشهر الحالي الى 317,2 دولار للطن مقابل 296,9 دولار في شهر ديسمبر الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 6,8 بالمئة.

وارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر يناير إلى 535 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر ديسمبر الماضي والذي بلغ 457,5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 16,9 بالمئة.

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي قد بلغ 53,3 دولار للبرميل مقابل 49,8 دولار المسجل في شهر ديسمبر الماضي.

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