بدأت بحفل عيد ميلاد نيللي كريم وانتهت بإيجابية المسحة الثالثة.. تعرف على القصة الكاملة لإصابة يسرا بكورونا









ويرصد "الفجر الفني"، القصة الكاملة لإصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا:





أعلنت الفنانة يسرا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت قائله: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا... كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع".







وجاء ذلك عقب حضورها حفل الدير جيست وتكريمها به، وأيضا عقب احتفالها بعيد الفنانة نيللي كريم وذلك بحضور آسر ياسين وزوجته وقبل إصابتها بخمس أيام، وانتشرت أخبار حول أن السبب في إصابتها حول حفل عيد ميلاد نيللي كريم.







وتوالت الأيام وساءت حالة الفنانة يسرا الصحية، بسبب تعرضها لسوء ف التنفس واستعانتها بالأكسجين، مما آثار قلق الجميع.









ولكن عقب مرور يومين فقط كشفت الفنانة يسرا عن تطورات حالتها الصحية من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتبت قائله: "الحمدلله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله..أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف..خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه".









ولكن بعد مرور ثلاث أيام آخرين تعرضت الفنانة يسرا لأزمة أخرى حيث توفى الفنان وحيد حامد، ونعت وفاته قائله: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم أهم رموز السينما المصرية الكاتب العظيم جدا وحيد حامد، مع السلامة أستاذي ومعلمي كنت وستظل نِعم الأستاذ والأخ والأب والصديق، لك بصمة أساسية وكبيرة في مشواري وهتفضل تاج علي راسي... مش عارفة أكون معاك بس دعائي لك بالرحمة والمغفرة ويارب في أعلى درجات الجنة أخر كلمة ليك هتفضل معلمة في قلبي وعقلي "أنا حبيت أيامي" الحمدلله إنك شوفت بعينك حب واحترام وتقدير مصر كلها ليك، انت خسارة كبيرة جدا للإنسانية وللفكر وخسارة أكبر لينا كفنانين وأصدقاء، ربنا يصبرنا على فراقك وإلى ان نلتقي".









وقام بدعم الفنانة يسرا عدد كبير من نجوم الفن والجمهور، وكان من أبرزهم المستشار تركي آل شيخ حيث كتب منشورا قائلا: "الف سلامه للفنانه الكبيرة والنجمه الصديقه يسرا من العارض الصحي واتمنى لها الشفاء العاجل.

يعيش الوسط الفني حالة من القلق والرهبة بسبب إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا، وخاصة الفنانة يسرا حيث ذعر الجميع عقب إجرائها المسحة الثالثة والتي أظهرت إيجابية نتائجها بعد مرور 3 أسابيع في الحجر المنزلي والتزامها ببروتوكل وزارة الصحة لمصابي كورونا.