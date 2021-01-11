مواعيد مباريات الزمالك الجديدة في الدوري المصري
الإثنين 11/يناير/2021 - 06:00 م
أشرف عبد الناصر
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد المباريات الجديدة في الدوري الممتاز لهذا الموسم حتى الجولة الرابعة عشر من المسابقة.
وجاءت مواعيد مباريات الزمالك على النحو التالي:
الجونة 19 يناير – استاد بتروسبورت – الجولة الـ8
أسوان 23 يناير – استاد أسوان – الجولة الـ9
مصر للمقاصة 28 يناير – استاد بتروسبورت – الجولة
العاشرة
غزل المحلة 2 فبراير – استاد غزل المحلة – الجولة الـ11
الإسماعيلي يوم 17 فبراير – استاد القاهرة - مؤجلة من الجولة الـ13
وادي دجلة 1 مارس – استاد الأهلي السلام – الجولة الـ14
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.