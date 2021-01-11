عاجل.. السيسي يستقبل وزراء خارجية الرباعية الدولية

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل وزراء خارجية الرباعية الدولية المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأكد الرئيس أن تجربة مصر رائدة بالمنطقة باختيار مسار السلام وممارسته فعليًا على مدار أكثر من أربعة عقود.

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