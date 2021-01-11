على طريقته الخاصة.. مصطفى درويش يحتفل بعيد ميلاده





يشار أن مصطفي درويش أعلن مؤخرًا عن تجهيزه لسيارة لنقل المتوفين الذين ليس لديهم أسرة لكي تتكفل بهم، وأيضًا للأسر الغير مقتدرة على تحمل تكاليف الدفن، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





ونشر مصطفى درويش صورة للسيارة، وعلق عليها قائلاً: "من زمان نفسي أعمل عربية تحت الطلب لنقل المتوفيين اللي مالهمش أهل والتكفل بدفنهم، أو اللي أهلهم مش مقتدرين علي تكاليف الدفن".





وفي سياق آخر، خاض مصطفى درويش السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل بـ"100 وش"، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، علا رشدي، شريف دسوقي، ومن تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.

يحل اليوم الأثنين المنافق الحادي عشر من شهر يناير عيد ميلاد الفنان مصطفى درويش.واحتفل مصطفي درويش بتلك المناسبة ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : مش أنا عيد ميلادي النهاردة دقوا الطبول.