ضبط عاطل لتهديده حياة شخص بكلب شرس في الإسكندرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
القت قوات الأمن بالإسكندرية، اليوم الأثنين، القبض على عاطل وبحوزته كلب، وذلك عقب انتشار صور له على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامه بترويع أحد المواطنين.


تعود الواقعة، عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة المنشية تفيد قيام شخص يدعي " السيد.ع " بحوزته كلب شرس أثناء ترويع أحد المواطنين بدائرة القسم.


وعلي الفور تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المنشية من ضبط المتهم والتحفظ على الكلب وتحرير محضر إداري بواقعة الضبط بقسم شرطة المنشية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


كان فيديو تدواله رواد التواصل الاجتماعي، عقب قيام عاطل مُصطحب كلب، بعد أن وثقه أحد أصدقائه بالهاتف المحمول، فيما لم يتجاوز الـ32 ثانية، وهو يُمسِك بالمواطن، بالتزامن مع إطلاق الإشارات التحريضية للكلب،الذي بدوره كان يقوم بتنفيذها، حيث قفز على صدر المجني عليه ويدعي " السيد.د" محاولًا نهشه.

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