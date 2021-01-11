قمة مثيرة.. موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان النارية في الكالتشيو

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

تمكن نادي يوفنتوس من تحقيق الفوز على نظيره ساسولو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


افتتح التسجيل لمصلحة يوفنتوس دانيلو في الدقيقة 50، ثم تعادل ديفريل لمصلحة ساسو في الدقيقة 58، قبل أن يسجل أرون رامسي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 82، قبل أن يختتم كريستيانو رونالدو الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.


وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس عند النقطة 33، يحتل بها المركز الرابع، بينما يظل ساسولو في المركز السابع برصيد 29 نقطة.


ومن المقرر أن يلتقي يوفنتوس أمام نظيره إنتر ميلان، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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