تسليم 4 آلاف بطاقة رقم قومي "بالمجان" لغير القادرات ببني سويف

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، بالمجهودات والأنشطة المتعددة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، إضافة إلى جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لدعم ومساندة المرأة السويفية في المشاركة الفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، مؤكدًا على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بشأن جهود المجلس في تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك" والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والعمل علي زيادة أعداد السيدات المطلوب إستخراج بطاقات لهن، وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، وحرصا على مساعدتهن فى إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

حيث أوضحت "نرمين محمود" مقررة فرع المجلس، أنه تم استلام 4 آلاف بطاقة رقم قومي "بالمجان" للسيدات، وذلك ضمن البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس، لإستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرت "بالمجان" ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" التي ينفذها فرع المجلس بمراكز وقرى المحافظة مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، حيث يتولى المجلس توفير الاستمارات بدون مقابل للسيدات، ويتم إعفاؤهن من غرامات التأخير، ليصل بذلك إجمالي ما تم استخراجه على مدار عام 2020 وحتى اليوم إلى 14 ألف بطاقة، مشيدة بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية من خلال في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كافة العقبات، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية.

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