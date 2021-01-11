مباحثات أردنية إيطالية لتعزيز التعاون الاقتصادي

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
 بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، الذي يزور الأردن حاليا آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بخاصة التجارية والاستثمارية منها.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، ان الجانبين بحثا امكانية تنظيم ملتقى أعمال مشترك خلال النصف الأول من العام الحالي بهدف رفع مستوى التعاون الاقتصادي الثنائي في ضوء التطورات الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا في كلا البلدين.

واكد الوزيران خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والسفير الإيطالي في عمان فابيو كاسيس، ومدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو" الدكتور بشار الزعبي، والوفد المرافق للوزير الإيطالي، ضرورة وضع آليات تستهدف زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة، وإمكانية التعاون في مجال صناديق الاستثمار الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية، في اطار الاهتمام بتعزيز دور هذين القطاعين في الأمن الغذائي.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للحكومة الإيطالية على برامج الدعم الفني المقدمة للوزارة لغايات انشاء مرصد صناعي، وبرنامج تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الزراعة والصناعات الزراعية وزيادة قدرتها على التصدير.

من جانبه، أكد الوزير الإيطالي اهتمام بلاده بتطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن ومواصلة التعاون الفني في اطار البرامج التي تطرحها الحكومة الإيطالية.

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