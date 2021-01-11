محافظ بني سويف ورئيس التنمية الصناعية يتابعان سير العمل بمصنع الأوكسجين (صور)

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يرافقه اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الاثنين، مصنعًا للغازات الصناعية والطبية بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية والذي يعمل بطافة 800 إسطوانة أكسجين، مطمئنًا على انتظام العمل بالمصنع وتلبية إحتياجات القطاع الطبي من الأكسجين، وذلك في حضور المهندس حامد صديق، والمحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الواسطى.



وأستمع المحافظ لمسؤولى المصنع عن سير منظومة العمل، مطمئنًا على الإجراءات المنفذة والسريعة حيال أية مشكلة قد تواجه إنتظام العمل بمصانع الأكسجين، خاصة في تلك الفترة التي تشهد تزايد الطلب على الأكسجين في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.



وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتواجد اليومي والتواصل على مدار الساعة بمسؤولى المصانع والتعامل السريع مع أية شكاوى أو مطالب لمشكلات طارئة قد تواجه انتظام عمل المصانع، موجهًا بالمراجعة على مدار الساعة لانتظام التيار الكهربائي الواصل لمصانع الأكسجين مع تجهيز البدائل في حالة الطوارئ.



وأستكمل المحافظ ومرافقوه الجولة الميدانية بالمنطقة للوقوف على متطلباتها وخطوات النهوض بها، حيث تفقد أحد مصانع الأدوات المنزلية الذي يعتمد على المكون المحلي لإنتاج منتجات ينافس بها السوق المحلي والتصدير للخارج مع تحقيق المعادلة الصعبة من حيث جودة المنتج والسعر المنخفض.



وحرص المحافظ يرافقه رئيس الهيئة على زيارة مقر إدارة المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى، وعقد اجتماعا مع العاملين للوقوف على سير المنظومة والمعوقات التي قد تواجه انتظام وفعالية الأداء التنفيذي في قطاع حيوي ذي أولوية للجهاز التنفيذي للمحافظة، في إطار التوجيهات المستمرة للدولة بالدفع بالاستثمار من خلال العمل المتواصل والحلول غير التقليدية.



وزار محافظ بني سويف ورئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الاثنين، مجمع الصناعات بمنطقة ببياض العرب شرق النيل، والذي يعد واحدًا من ثلاثة عشر مجمعًا صناعيًا وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدد من المحافظات، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.