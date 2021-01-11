أبرزها مواجهتي الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلي في الدوري حتى الجولة14
الإثنين 11/يناير/2021 - 05:31 م
ولاء حسني
أعلنت
لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، المواعيد الجديد لمباريات النادي الإسماعيلي
في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وحتى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.
وفيما
يلي مواعيد مباريات الإسماعيلي:
الإسماعيلي
× المقاولون العرب 18 يناير ستاد الإسماعيلية
غزل
المحلة × الإسماعيلي 23 يناير ستاد غزل المحلة
الإسماعيلي
× بيراميدز 30 يناير ستاد الإسماعيلية
الإسماعيلي
× سموحة 3 فبراير ستاد الإسماعيلية
الإتحاد
السكندري × الإسماعيلي 12 فبراير ستاد برج
العرب
الزمالك
× الإسماعيلي 17 فبراير ستاد القاهرة
الإسماعيلي
× انبي 21 فبراير ستاد الإسماعيلية
الإسماعيلي
× الأهلي 10 مارس ستاد برج العرب