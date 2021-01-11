بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني تلقى أنباء سارة قبل مواجهة ريال سوسيداد الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي من بطولة السوبر الإسباني.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أنه هناك حالة من التفاؤل داخل النادي الكتالوني بإمكانية الاعتماد على الأوروجواياني رونالد أراخو نجم دفاع برشلونة الذي تعرض للإصابة في الأيام الماضية.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أراخو تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة برشلونة أمام غرناطة يوم السبت الماضي في بطولة الدوري الإسباني، حيث كشف برشلونة في بيان رسمي له أن أراخو يعاني من حمل زائد في عضلات الفخذ الأيمن.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بيان برشلونة لم يحدد مدة غياب أراخو إلا أن النجم الأوروجواياني نفسه أبلغ أطباء النادي أنه يشعر بأنه على ما يرام وأنه يعتبر تقدمه جيدًا للغاية.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أراخو متفائل وعازم على أن يكون لائقًا للمشاركة في بطولة السوبر الإسباني ولا يستبعد أن يحصل على بعض الدقائق أمام ريال سوسيداد.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه بجانب احتمال وجود أراخو فإن كومان أمامه فرصة استعادة كليمنت لينجليت نجم دفاع الفريق بالإضافة إلى وجود الثنائي أوسكار مينجويزا وصامويل أومتيتي.



