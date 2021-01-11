السياحة البحرينية تستعرض التطورات الخاصة بمشروع تطوير سوق المنامة

كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع تطوير سوق المنامة وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة تنظيم وتطوير سوق المنامة القديم والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.









واستعرض الاجتماع آخر مستجدات تطوير المشروع الذي يهدف الى منح سوق المنامة تصميم عصري مُستوحى من العراقة البحرينية ليعكس الهوية البحرينية والتراث الأصيل.









وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المُرتبطة بداخل السوق، فضلًا عن الأعمال الجارية لتطوير واجهات ولافتات المحلات التجارية، والتي تشمل 275 محلًا تجاريًا تقع على خمسة شوارع رئيسية على محيط السوق، وهي شارع المتنبي، وشارع باب البحرين، وشارع الشيخ عبدالله، وشارع التجار، وشارع ولي العهد في سوق المنامة.









وقال الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض "سيعطي مشروع تطوير سوق المنامة مظهرا جديدا كليًا للموقع الحالي، وسيُساهم في تحسين المُرفقات والخدمات الحالية باعتبار السوق موقعا سياحيا مُهما. وسيُساهم كذلك المشروع بتطوير المُرفقات الحالية، وبذلك سيستفيد المستأجرون من خدمات أفضل"









وأضاف "هذه المبادرات ستسلط الضوء على التاريخ الأصيل لهذا المعلم الفريد من نوعه، حيث تمثل التصاميم الجديدة مزيجًا مثاليًا من ماضي المملكة وحاضرها".









الجدير بالذكر أن لجنة تنظيم وتطوير سوق المنامة القديم تعقد اجتماعات دورية مع جميع الأطراف المعنية، من أجل مناقشة آخر تطورات هذا المشروع الرائد والذي يهدف إلى تعزيز مكانة سوق المنامة كوجهة سياحية.









وتتألف اللجنة من ممثلين عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومحافظة العاصمة، ومجلس أمانة العاصمة إلى جانب عدد من تجار سوق المنامة.