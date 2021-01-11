دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع هادي الجيار

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعادت الفنانة دنيا عبد العزيز ذكرياتها مع الفنان هادي الجيار، وذلك من خلال صورة لهما من مسلسل "المال والبنون"، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "عبد العزيز" قائله: "زينب منعم الضو المال والبنون أول مسلسل في حياتي، كنت بعمل بنت الأستاذ هادي الجيار الله يرحمك ويغفرلك يارب".


يذكر أن الفنان هادي الجيار، توفى صباح أمس، وذلك عن عمر ناهز الـ71 عاما، عقب إصابته بفيروس كورونا وقاضئه عدد من الأيام في مستشفى الهرم داخل غرفة العناية المركزة حيث تعرض لمضاعفات فيروس كورونا لإجرائه عملية قلب مفتوح قبل إصابته بفترة قليلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هادي الجيار الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يومين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

أبرزها مواجهتي الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلي في الدوري حتى الجولة14

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الجديدة في الدوري

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة بشأن رحيل صلاح عن ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تدهور حالة هادي الجيار عقب إصابته بكورونا

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منة فضالي تنعي وفاة الفنان هادي الجيار

وداعًا".. إدوارد ينعي الراحل هادي الجيار

وصول جثمان الفنان الراحل هادي الجيار لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

بدء صلاة الجنازة على الفنان الراحل هادي الجيار بمستشفى الشرطة (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

12:59 م

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

05:30 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض