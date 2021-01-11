خالد الجندي: الزي دلالة على عدم وجود كهنوت في الإسلام

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزي يعتبر وسيلة من الوسائل للحديث مع إناس بغير لسان، منوهًا بأن اللبس دلالة على عدم وجود كهنوت في الإسلام أي رجال دين.

وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه عالم دين وليس رجل دين، فالكهنوت يجعل رجل الدين حجة على الدين بحيث لو ارتكب معصية ترتد على الدين نفسه.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة أن نُخلص الدين من انتحال البعض صفة المتحدثين باسم الإسلام، فلا يوجد احد يتحدث باسم الدين سوى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بينما أي شخص أخر يُخطئ ويُصيب، منوهًا بأن بعض الناس يرتدوا ملابس تجعل الناس تصدق أنه يتحدث عن الله، وعندما يتحدث يقول الناس أن هذا هو الدين وهذا هو حكم الإسلام، وبعض الناس يصف أنفسهم بأنهم حماة الشريعة، وأنهم يعبدوا الناس لله سبحانه وتعالى، وهذا إهدار للكرامة والحرية الإنسانية وإهدار للإرادة البشرية، مشددًا على أن علماء الدين يدلوا فقط، ولكن لا يوجد أحد حُجة على الإسلام.

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