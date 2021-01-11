إيجابية المسحة الـ3 ليسرا عقب 3 أسابيع في العزل





وكتبت يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف".





وتابعت يسرا قائله: "خالص الشكر والتقدير ليهم.. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه".





يذكر أن الفنان يسرا قد هنأت جمهورها بالعيد الميلاد المجيد وذلك عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أعلنت الفنانة يسرا عن نتيجة المسحة الثالثة التي أجرتها والتي أظهر إيجابية نتائجها. وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.