خروج طفلة بعد شفائها من كورونا بمستشفى ناصر العام

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن مستشفى ناصر العام تمام شفاء طفلة أصيبت بفيروس كورونا المستجد، تبلغ من العمر 7 سنوات، والتي خضعت للعلاج لمدة أسبوعين بعزل المستشفى، حتى ثبت شفائها من الفيروس، بعد إجراء المسحة الطبية.

وأوضح المستشفى في بيان له اليوم، أن المستشفى بها حاليا 28 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب متابعة عددا من الحالات المعزولة منزليا.

من ناحية أخرى أعلن مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، أن حالتي اشتباة كورونا التي استقبلتهما المستشفى، أمس، مستقرة، وجرى عمل المسحة الخاصة بهما وفي انتظار النتيجة، حيث جرى حجزهما في قسم عزل حتى التأكد من إصابتهما بالفيروس من عدمه.

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