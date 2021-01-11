الخارجية الفلسطينية: المصادقة علي بناء وحدة استيطانية تمنع إقامة الدولة الفلسطينية

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن المصادقة على بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، يهدف إلى تسمين وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن هذة المصادقة تاتي في محاولة لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية".

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