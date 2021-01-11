الخارجية الفلسطينية: المصادقة علي بناء وحدة استيطانية تمنع إقامة الدولة الفلسطينية



وأكدت أن هذة المصادقة تاتي في محاولة لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن المصادقة على بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، يهدف إلى تسمين وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.