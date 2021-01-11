تأجيل مباريات القسم الرابع في السويس و سيناء



ويذكر ان فريق جنوب سيناء حقق فوزا كبيرا على نظيرة فريق شباب مصر السويسي بنتيجة 0/20، في أولي مواجهات دوري القسم الرابع، وبهذا الفوز تصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.

وجاء ذلك القرار لمشاركة فريق جنوب سيناء بمسابقة كأس مصر والمقرر ان يلاقي فريق كهرباء الإسماعيلية غدا الثلاثاء الساعة 2 ، على ملعب الكهرباء بالإسماعيلية.