تأجيل مباريات القسم الرابع في السويس و سيناء
الإثنين 11/يناير/2021 - 05:07 م
محمود أبو الليل
تقرر تأجيل مباريات الاسبوع الثانى من دوري القسم الرابع بمجموعة السويس وسيناء، الي يوم الاحد القادم بدل من يوم الجمعه.
وجاء ذلك القرار لمشاركة فريق جنوب سيناء بمسابقة كأس مصر والمقرر ان يلاقي فريق كهرباء الإسماعيلية غدا الثلاثاء الساعة 2 ، على ملعب الكهرباء بالإسماعيلية.
ويذكر ان فريق جنوب سيناء حقق فوزا كبيرا على نظيرة فريق شباب مصر السويسي بنتيجة 0/20، في أولي مواجهات دوري القسم الرابع، وبهذا الفوز تصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.
وجاء ذلك القرار لمشاركة فريق جنوب سيناء بمسابقة كأس مصر والمقرر ان يلاقي فريق كهرباء الإسماعيلية غدا الثلاثاء الساعة 2 ، على ملعب الكهرباء بالإسماعيلية.
ويذكر ان فريق جنوب سيناء حقق فوزا كبيرا على نظيرة فريق شباب مصر السويسي بنتيجة 0/20، في أولي مواجهات دوري القسم الرابع، وبهذا الفوز تصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.