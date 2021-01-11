تأجيل مباريات القسم الرابع في السويس و سيناء

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
تقرر تأجيل مباريات الاسبوع الثانى من دوري القسم الرابع بمجموعة السويس وسيناء، الي يوم الاحد القادم بدل من يوم الجمعه.

وجاء ذلك القرار لمشاركة فريق جنوب سيناء بمسابقة كأس مصر والمقرر ان يلاقي فريق كهرباء الإسماعيلية غدا الثلاثاء الساعة 2 ، على ملعب الكهرباء بالإسماعيلية.

ويذكر ان فريق جنوب سيناء حقق فوزا كبيرا على نظيرة فريق شباب مصر السويسي بنتيجة 0/20، في أولي مواجهات دوري القسم الرابع، وبهذا الفوز تصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

منذ ساعة و 6 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن رحيل صلاح عن ليفربول

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يوافق على رحيل نجمه بهذا الشرط

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يومين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

02:00 م

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

10:19 ص

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض