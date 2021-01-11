رسميا.. توتنهام يعلن استبدال مباراته أمام أستون فيلا بسبب كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أصدر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بياناً أعلن فيه عن القرار النهائي بخصوص إقامة مباراته مع أستون فيلا، في بطولة الدوري، يوم الأربعاء.

وأكد النادي اللندني أن المباراة ضد أستون فيلا قد تم تأجيلها، بسبب الإصابات العديدة في صفوف المنافس بفيروس كورونا.

وسيتم استبدالها حسب ما أوضح البيان بالمباراة المؤجلة لتوتنهام على أرضه ضد فولهام من الجولة السادسة عشر من البريميرليج.

من الجدير بالذكر أن فريق أستون فيلا إضطر قبل أيام لمواجهة فريق ليفربول في بطولة الكأس بفريق الشباب، بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق الأول بكورونا، ومخالطة الباقين لهم.

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