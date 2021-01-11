عاجل.. السيسي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:04 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وزير الخارجية الفرنسية لمتابعة موضوعات العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

وأكد الرئيس ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأعرب الرئيس عن التطلع لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر.

وأكد وزير خارجية فرنسيا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر.

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