البورصة الأمريكية تتخلى عن المستويات القياسية في بداية التعاملات

هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية من أعلى مستوى على الإطلاق في مستهل جلسة اليوم الإثنين، مع متابعة التطورات السياسية.









وينوي الديمقراطيون في الكونجرس بدء إجراءات العزل في مجلس النواب ضد الرئيس دونالد ترامب في أقرب وقت هذا الأسبوع، بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول.





وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن مجلس النواب سيدفع باتجاه مساءلة ترامب إذا امتنع نائب الرئيس مايك بنس عن إقالة الرئيس من خلال التعديل الخامس والعشرين.





وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب أسبوعية، بعد أن سجلت مستويات قياسية بنهاية جلسة الجمعة.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 140 نقطة، ليصل إلى 30957.8 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل مستوى 3797.2 نقطة، فيما تراجع "ناسداك" بنحو 1.2 بالمائة إلى مستوى 13041 نقطة.