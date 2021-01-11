جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب الأئمة والواعظات

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر على أهمية الثقافة الإسلامية والتأهيل والتدريب المستمر للخريجين وللأئمة والخطباء والواعظات، واقتناء الكتب وتوفيرها للطلاب والباحثين من خلال منافذ البيع المجانية والمخفضة، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين الجامعة ووزارة الأوقاف في نشر الثقافة. 

وأضاف خلال لقائه بالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن واجبنا العمل على تهيئة المناخ الملائم للإفادة من الثقافة ونشرها، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الوزارة في رفع كفاءة الأئمة والواعظات في جميع التخصصات الشرعية والعربية والتأهيل النفسي والإعلامي.

ومن جانبه عبر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن شكره لجامعة الأزهر، مؤكدًا أن تدريب الأئمة والواعظات أمرٌ في غاية الأهمية، وهو ما تقوم به الوزارة وتسعى إليه من خلال بروتوكول التعاون بين الوزارة والجامعة؛ للإفادة من تخصصات كليات الجامعة المتنوعة؛ في اللغة العربية، والتربية والإرشاد النفسي، ومهارات الإعلام، والإشراف على المسابقات الثقافية والبحثية.

يذكر أنه حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والسادة عمداء الكليات: الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور ممدوح مبروك، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة، والدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والمحاسب مؤمن متولي، أمين عام الجامعة.

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