تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الجديدة في الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، المواعيد الجديد لمباريات النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وحتى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.





وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي :-





البنك الأهلي × الأهلي 17 يناير ستاد حرس الحدود





الأهلي × المقاولون العرب 21 يناير ستاد السلام





بيراميدز × الأهلي 26 يناير ستاد الدفاع الجوي





الأهلي × سموحة 16 فبراير ستاد السلام





الأهلي × طلائع الجيش 28 فبراير ستاد السلام





الإسماعيلي × الأهلي 10 مارس ستاد برج العرب بالإسكندرية





إنبي × الأهلي 22 إبريل ستاد بترو سبورت



