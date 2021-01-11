الاحتفال بمرور ٧٠ عاما على وضع حجر الأساس لكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما الكلدانية

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احتفل سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، صلاة القداس الإلهي بمناسبة مرور سبعين عاما على وضع حجر الأساس، لكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة.



شارك سيادته في الصلاة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ولفيف من الآباء الكهنة، بحضور بعض أعضاء مجلس النواب، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.