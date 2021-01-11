مطران إيبارشية بورسعيد يغادر المستشفى

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غادر نيافة الحبر الجليل الانبا تادرس مطران ايبارشية بورسعيد وتوابعها ظهر اليوم المستشفى.



وأعلنت صفحة مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببور سعيد صور لخروج الأنبا تادرس من المستشفى.



وأكدت الكنيسة فى منشورها: نشكر الله علي نعمته بتعافي مطراننا المحبوب، وأن يبارك فى خدمته ويحفظه لنا سنين عديدة وأزمنه سالمة هادئة مديدة.