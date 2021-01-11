مطران إيبارشية بورسعيد يغادر المستشفى

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
غادر نيافة الحبر الجليل الانبا تادرس مطران ايبارشية بورسعيد وتوابعها ظهر اليوم المستشفى.

وأعلنت صفحة مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببور سعيد صور لخروج الأنبا تادرس من المستشفى.

وأكدت الكنيسة فى منشورها: نشكر الله علي نعمته بتعافي مطراننا المحبوب، وأن يبارك فى خدمته ويحفظه لنا سنين عديدة وأزمنه سالمة هادئة مديدة.
مطران إيبارشية بورسعيد يغادر المستشفى
مطران إيبارشية بورسعيد يغادر المستشفى
مطران إيبارشية بورسعيد يغادر المستشفى
مطران إيبارشية بورسعيد يغادر المستشفى
مطران إيبارشية بورسعيد يغادر المستشفى
مطران إيبارشية بورسعيد يغادر المستشفى

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ يوم

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن رحيل صلاح عن ليفربول

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يوافق على رحيل نجمه بهذا الشرط

منذ أقل من ساعتين

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يومين

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

02:00 م

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

10:19 ص

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض