وفاء الأصدقاء.. هاني شاكر يبكي على الهواء خلال حديثة عن الراحل المايسترو خالد فؤاد









دخل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين في نوبة بكاء، حزنا على رحيل صديقه المايسترو خالد فؤاد، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 72 سنة، مؤكدا أن رحيله المفاجئ صعب وسبب جرح كبير.









وقال شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، فقدنا قيمة وقامة فنية كبيرة، وكان من القلائل قائدي الاوركسترا الكبار والمميزين والمبدعين، لافتا إلى أن خالد فؤاد كان متفاني في أعماله على المسرح وكان يعمل بمنتهى الحب والحرفية وهو ما يجعلنا نؤكد أن الفن المصري خسر اليوم تلك القيمة الكبيرة.









وأوضح "شاكر" أن أخر مكالمة جمعت بينه وبين المايسترو الراحل خالد فؤاد كانت قبل 28 ساعة للاطمئنان على صحته، لافتا إلى أنه طمأنه على صحته وتعافيه وقرب موعد خروجه من المستشفى، واستعادا الذكريات التي جمعتهما معا.







