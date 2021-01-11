وفاء الأصدقاء.. هاني شاكر يبكي على الهواء خلال حديثة عن الراحل المايسترو خالد فؤاد

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر


دخل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين في نوبة بكاء، حزنا على رحيل صديقه المايسترو خالد فؤاد، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 72 سنة، مؤكدا أن رحيله المفاجئ صعب وسبب جرح كبير.


وقال شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، فقدنا قيمة وقامة فنية كبيرة، وكان من القلائل قائدي الاوركسترا الكبار والمميزين والمبدعين، لافتا إلى أن خالد فؤاد كان متفاني في أعماله على المسرح وكان يعمل بمنتهى الحب والحرفية وهو ما يجعلنا نؤكد أن الفن المصري خسر اليوم تلك القيمة الكبيرة.


وأوضح "شاكر" أن أخر مكالمة جمعت بينه وبين المايسترو الراحل خالد فؤاد كانت قبل 28 ساعة للاطمئنان على صحته، لافتا إلى أنه طمأنه على صحته وتعافيه وقرب موعد خروجه من المستشفى، واستعادا الذكريات التي جمعتهما معا.


وحكى "شاكر" كواليس تنفيذهما أغنية "جبار" معا للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والتي تعد واحدة من أصعب الأغاني العربية، إلا أن خالد فؤاد استطاع أن تقدم تلك الأغنية على المسرح أفضل من كونها مسجلة داخل استديو.

أخبار تهمك

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

منذ ساعة و 6 دقيقة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن رحيل صلاح عن ليفربول

منذ ساعة الا ربع

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يومين

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يوافق على رحيل نجمه بهذا الشرط

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

02:00 م

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

10:19 ص

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض