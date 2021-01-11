علي معلول يعلن جاهزيته للمشاركة في مباراة الأهلي والإنتاج

شارك علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين، على ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبي قبل المران، والتأكد من جاهزيته.

وتعرض معلول لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة التي أقيمت أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه من المران قبل نهايته كإجراء احترازي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء غدً على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.