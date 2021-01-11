علي معلول يعلن جاهزيته للمشاركة في مباراة الأهلي والإنتاج

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي

شارك علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر  اليوم الاثنين، على ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبي قبل المران، والتأكد من جاهزيته.

وتعرض معلول لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة التي أقيمت أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه من المران قبل نهايته كإجراء احترازي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء غدً على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن رحيل صلاح عن ليفربول

منذ 43 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يومين

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ يوم

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوافق على رحيل نجمه بهذا الشرط

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

02:00 م

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

10:19 ص

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض