صلاح عبد الله "لـ"الحزن": مش هسيبك تغرق قلبي

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
رفض الفنان صلاح عبد الله، حالة الحزن التي تغيم في بعض الأوقات علي الإنسان قائلا: "لا يا حزن أنا مش هسلم نفسي ليك،ومش هسيبك تغرَّق قلبي فيك".


وأستكمل "عبد الله"، خلال تدوينه له عبر حسابة الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا:"هطردك بإبتسامة بلُطف الرب تكبر وتبقى ضحكة توصل لقلوب أهلي وحبايبي وصحابي تنعنشهم وتفرفشهم بإذن الله".


وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".


وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.


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