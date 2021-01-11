صلاح عبد الله "لـ"الحزن": مش هسيبك تغرق قلبي



وأستكمل "عبد الله"، خلال تدوينه له عبر حسابة الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا:"هطردك بإبتسامة بلُطف الرب تكبر وتبقى ضحكة توصل لقلوب أهلي وحبايبي وصحابي تنعنشهم وتفرفشهم بإذن الله".

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".







