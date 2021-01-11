تطبيقات هزت عرش "واتساب" بسبب سياسته الجديدة

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مصائب قوم عند قوم فوائد.. هكذا يبدوا حال بعض التطبيقات، التى اتجه عدد كبير من الأشخاص إلى استخدامها بدلا من تطبيق واتساب "WhatsApp"، بعد أن قرر الأخير تعديل سياسة الخصوصية بداية من الشهر المقبل.



فعلى مدى اليومين الماضيين، أثار تطبيق "واتساب" الجدل، بعدما أجرى تعديلا على سياسة الخصوصية، يفرض من خلالها مشاركة البيانات مع تطبيقات ومنتجات "فيسبوك" الأخرى، وإذا لم يقبل المستخدمون شروط سياسة الخصوصية الجديدة، فسيحذف حساب "واتساب" الخاص بهم اعتبارا من 8 فبراير المقبل، أى بعد أقل من شهر.



السياسية الجديدة لتطبيق "واتساب"، تتيح له مشاركة بيانات مستخدميه مع منصة "فيسبوك"، مالكة التطبيق، وعرض الإعلانات، وهو ما اعتبره المستخدمون انتهاكا لخصوصيتهم، وعلى إثر ذلك قرروا الانتقال إلى تطبيقات بديلة لحماية بياناتهم الشخصية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز التطبيقات البديلة لتطبيق "واتساب":



فى حين يصر عدد من مستخدمى "واتساب" على موقفهم الرافض للتحديثات الجديدة، التى تتيح مشاركة بياناتهم مع منصة "فيسبوك"، والتى يرونها انتهاكا لخصوصيتهم، أقبلوا على استخدام تطبيقات محادثة لم تكن تتمتع بشعبية كبيرة، ولم تكن تنافس تطبيق "واتساب".



تطبيق تيليجرام "Telegram":



ومن بين أبرز تلك التطبيقات، تطبيق "تيليجرام" أو "Telegram"، الذى ازداد عدد مستخدميه مؤخرا بشكل كبير.



فتطبيق تيليجرام هو تطبيق فعال للمراسلة الفورية، ويعنى اسمه باللغة الانجليزية رسائل البرق، وقد أطلق عليه هذا الاسم لسرعته العالية فى إرسال مختلف أنواع الرسائل والملفات.



ويتناسب تطبيق تيليجرام مع أنظمة التشغيل المختلفة، منها نظام الأندرويد، والآيفون، ونظام تشغيل ويندوز.



ويمكن تطبيق تيليجرام مستخدميه من إرسال الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو وملفات الصور بأنواعها، ويتميز بسرعته العالية وسهولة استخدامه، كما يتميز بالقدرة على إنشاء المجموعات التى تضم حوالى خمسين ألف شخص كحد أقصى، ويمكن الاستفادة من هذه المجموعات في الكثير من الجوانب الحياتية المهمة.



ويمتلك تطبيق تيليجرام العديد من الخصائص التى تميزه عن بقية التطبيقات المنتشرة على الأجهزة الذكية، ومن أهم هذه الخصائص وأكثرها تميزا خلوه من الإعلانات، كما أنه مجانى تماما، ويهتم التطبيق بالخصوصية العالية وحماية بيانات ورسائل المستخدمين بشكل كامل، مع إمكانية حذف الرسائل كاملة بنقرة واحدة، مع خيار حذف الرسائل من طرف واحد أو من جميع الأطراف.



ويتيح تطبيق تيليجرام إمكانية إرسال الملصقات الثابتة والمتحركة، والتى تمتلك فى العادة شخصيات كرتونية معبرة وممتعة، كما أن لديه القدرة على إجراء المكالمات مع جميع المستخدمين المضافين إلى جهات الاتصال بدقة عالية.



كما يتيح التطبيق خاصية البحث الفورى عن الرسائل التى تحتوي على كلمة محددة، مع القدرة على وضع اسم مستخدم خاص للمستخدم لتسهيل وصول الآخرين له.



وفى حال مراسلة المستخدم من شخص مجهول بإمكان المستخدم حظره مباشرة، ولن يظهر رقم هاتف المستخدم بغير إذن منه.



ويدعم تطبيق تيليجرام 12 لغة من ضمنها العربية، والإسبانية، والكورية والماليزية.



ويستطيع مستخدمو تطبيق تيليجرام إنشاء قنواتهم الخاصة، ودعوة الآخرين لدخولها، وتتميز تلك القنوات بالقدرة على إرسال العديد من الرسائل من رؤساء القناة إلى جميع أعضائها، ويمكن الاستفادة من هذه القنوات في الشروحات الدراسية أو الإعلان عن بعض المنتجات على سبيل المثال.



ويوفر تطبيق تيليجرام خدمة الرسائل السرية، وهى رسائل تتمتع بسرية وأمان مضاعف عن الرسائل العادية، ولا يمكن حتى لأفراد شركة برمجة تطبيق تيليجرام أنفسهم الدخول اليها، كما يتم حذف جميع هذه الرسائل بمجرد تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مجددًا.



ويتمتع التطبيق بدرجة كبيرة من الحماية والأمان ضد الاختراقات، حيث سبق أن أعلن الموقع الالكترونى التابع لتطبيق تيليجرام وضع جائزة مقدارها 300 ألف دولار لمن يستطيع اختراق التطبيق والوصول إلى رسائله أو تشفيرها، وهو ما يعكس مدى ثقتهم فى الحماية التى يقدمها مبرمجو التطبيق لمستخدميه.



تطبيق سيجنال "Signal":



أما التطبيق الثانى الذى لجأ إليه عدد من مستخدمى "واتساب" بعد تحديثاته الأخيرة، فهو تطبيق سيجنال "Signal"، وهو تطبيق مجانى مفتوح المصدر لأنظمة تشغيل أندرويد وآيفون، وأنظمة تشغيل ويندوز"



ويعتمد تطبيق "سيجنال" على نظام التشفير من الطرف إلى الطرف، مما يسمح للمستخدمين باستعمال التشفير لإرسال الرسائل النصية والجماعية، وكذلك الرسائل التى تتضمن الصور والفيديو وإجراء محادثات هاتفية مشفرة بين مستخدميه.



ويتميز تطبيق "سيجنال" بكونه لا يتيح مشاركة بيانات المستخدمين مع أى جهة، ويتيح إنشاء دردشة جماعية تقتصر على 150 عضوا فقط، كما أنه لن يتم إضافة جميع أعضاء المجموعة تلقائيًا، وإنما سيتم إرسال دعوة إلى الأشخاص، وعليهم قبول الدعوة للانضمام إلى المجموعة.



ويوفر تطبيق "سيجنال" حماية إضافية تتجاوز تطبيق "واتساب"، الذى ظهرت عليه العديد من الأخطاء الأمنية، خلال العام الماضى، ويعتمد تطبيق "سيجنال" على استخدام أرقام هواتف الأشخاص الراغبين فى استخدامه، ومنح التطبيق إمكانية الوصول إلى سجل جهات الاتصال، ويستخدم التطبيق تقنية التشفير من طرف إلى طرف، End-to-End، مما يعنى أنه لا يمكن فك تشفير الرسائل أثناء إرسالها بين الأجهزة، لكنه يختلف عن "واتساب" فى كونه مفتوح المصدر، مما يعنى أن المهندسين والباحثين يمكنهم فحص الكود الأساسى فى أى وقت، بينما لا يتيح تطبيق "واتساب" فحص الكود الخاص به بسهولة.



ويتيح تطبيق "سيجنال" لمستخدمى أجهزة أندرويد بالنسخ الاحتياطى للدردشة الخاصة بهم واستعادتها، ولكن ذلك يتطلب فك تشفيرها بكلمة مرور مكونة من 30 رقما، وعلى أجهزة آيفون لا يمكن نسخ البيانات احتياطيا على الإطلاق.



ويمكن لمستخدم تطبيق "سيجنال" تفعيل ميزة تسمى أمان الشاشة "Screen Security"، فى إعدادات الخصوصية، والتى تمنع التطبيقات الأخرى على الهاتف، ومنعك المستخدم أيضا من أخذ لقطات من المحادثات فى التطبيق.



ولا يحتوى تطبيق "سيجنال" على أى إعلانات، كما أن القائمين عليه أكدوا أنه لا خطة لوجود إعلانات على الأقل فى الوقت الحالى.