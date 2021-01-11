وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج، التي تعدها الوزارة بالتعاون مع الخبير الإعلامي نهى النحاس، ورئيس مجلس إدارة شركة "30 N degree" للاستشارات الاستراتيجية، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتضمن تعميق آليات التواصل بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج، وكذلك تناول قصص النجاح للشباب المصري بالخارج، وتبادل الخبرات والتعاون بما يخدم جهود الدولة المصرية، ومشاركة أبنائها في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة، إن الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، تُعد إحدى أبرز ثمار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، التي أطلقتها الوزارة، منتصف العام الماضي، والتي اشتملت على 17 زيارة للمشروعات القومية والمناطق التراثية، وما قدمته الدولة من جهود لتطوير العشوائيات والنهوض بمستوى المصريين، مستهدفا ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم، وتكللت بلقاء دولة رئيس الوزراء، لإطلاعهم على ما تقوم به الدولة المصرية، وأهمية التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية.
وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج
وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج
وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج
وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج
وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج
وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج
وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج
وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج
وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج
وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج

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