مي عمر تتصدر "تويتر" بعد نجاحها في "لؤلؤ"

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
تصدر هاشتاج "مي عمر" قائمة تريندات موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث تداول عدد من النشطاء أجزاء من مسلسل "لؤلؤ"، الذي تقوم بدور البطولة فيه الفنانة "مي عمر".


حيث عبر البعض عن قدرتها الهائلة في قصف الجبهة وإحساسها خلال تقديم اغنية حيث تقنع جمهورها بانها هي التي تغني رغم ان الصوت لمطربة اخري وليس صوتها".


فيما نشر البعض عدد من الصور للفنانة من المسلسل وقدرتها علي التحول ما بين فتاة شعبية تربت في دار أيتام وما بين مطربة تعيش قصة نجاح ولا تغيرها الظروف وتستمر بطريقتها ".

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوافق على رحيل نجمه بهذا الشرط

منذ ساعة و نصف

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ يوم

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يومين

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن رحيل صلاح عن ليفربول

منذ 43 دقيقة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

منذ ساعة

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

02:00 م

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

10:19 ص

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض