مفيدة شيحة تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشفت الإعلامية مفيدة شيحة حقيقة إصابتها بفيروس كورونا.


وأوضحت "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" عبر فضائية "cbc"، اليوم الاثنين، أنها ليست مصابة بكورونا، وإنما مُصابة بنزلة شعبية حادة جدًا، مشيرة إلى أن الطبيب المعالج لها الدكتور حسام حسني، أعطى لها كورس مضادات حيوي، وطلب منها البقاء بالمنزل لمدة أسبوعين لكون الأدوية تتسبب في ضعف مناعتها، وقد يؤدي لإصابتها بكورونا.


وتابعت لجمهورها،: "متتخدعوش في الجو، أنا أهملت موضوع الجاكت والسخن والساقع"، منوهة بأن أي مصاب بنزلة شعبية يتم القلق منه والتعامل معه على أنه مريض كورونا، منوهة بأن ستعود لتقديم البرنامج الأسبوع بعد القادم. 


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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 606 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118900 حالة.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 993 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 149792 حالة من ضمنهم 118900 حالة تم شفاؤها، و8197 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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