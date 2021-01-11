وفاة 8 حالات بكورونا المستجد بالقليوبية خلال 24 ساعة

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، وفاة 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعزل قها ومستشفى شبين القناطر التي سجلت "اليوم" وفاة حالتين أحدهما سيدة تبلغ من العمر 45 عاما، والثانية عجوز عمره 67 عاما.

وأضاف المصدر، أن عزل قها سجلت خلال ال24 ساعة المنقضية سجلت 6 حالات متأثرين بمضاعفات كورونا المستجد "كوفيد - 19"بينهم سيدتان وعامل، مشيرًا أن المتوفين من مراكز طوخ وبنها.

في وقت سابق أعلنت مستشفى بنها التعليمي وفاة هاني العطا فني التمريض بالمستشفي متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد 19، حيث يعد الشهيد الثالث من المستشفى الذي توفا متأثرا بكورونا.

فيما كشفت المستشفى والمخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد في بيان لها على صفحة المستشفى الرسمية في الفيس بوك، تناقص أعداد المترددين على قسم فرز الإصابة بالكورونا باستقبال المستشفى خلال اليومين الماضيين، وقال البيان الرجاء الحذر وإن شاء الله تنكسر الموجه.

وشددت الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى على ضرورة الحذر في هذه الفترة بشدة، مشيرة أن المستشفى سجلت حالة إصابة بالفيروس بين الأطقم الطبية لأحمد جمال فني المعمل والمسؤول عن سحب المسحات في المستشفى متمنية له الشفاء العاجل.

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