بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد يتأثر بامتداد منخفض السودان.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء يسود طقس مائل للحرارة علي معظم انحاء البلاد بينما يكون طقس دافئ علي السواحل الشمالية.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة علي كافة أنحاء البلاد فيما يكون بارد علي شمال وجنوب الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا الي حد ضباب احيانا علي بعض الطرق الزراعية والشرقية والغربية من المصطلحات المائية المؤدية الي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء كما تكون رياح معتدلة تنشط احيانا علي السواحل الشمالية الغربية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح جنوبية شرقية الي جنوبية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي مترين الا ربع ووالرياح جنوبية شرقية.



وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: "القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.