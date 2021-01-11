اعتبروه بديل لـ"واتس اب".. 7 معلومات عن تطبيق سيجنال المثير للجدل

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سيجنال أو Signal.. تطبيق أشعل الجدل بين المهتمين بالتكنولوجيا خلال الساعات الأخيرة، بسبب انتشاره على أنه سيكون البديل للتطبيق الشهير "واتس اب"، في ظل فرض الأخير شروط صعبة من أجل استخدامه.



وتشمل الشروط الجديدة: جمع البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين والاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات فيسبوك، ومنح صلاحية أكبر مع الأنشطة التجارية بالاضافة إلى الصلاحيات الاخرى القديمة حيث يجمع تطبيق واتس اب الكثير من البيانات مثل: عنوان IP الخاص بك ورقم الهاتف وصورة حسابك وطريقة استخدامك للتطبيق مثل المجموعات التي انضممت إليها وتفاعلك مع الآخرين وغيرها الكثير من البيانات، وهذا يعني أن هذه جميع هذه المعلومات وأكثر سيتم مشاركتها مع جميع منتجات فيسبوك والتى تشمل الانستجرام وربما منتجات أخرى.



وتصدر تطبيق المراسلة "سيجنال" قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا على متجري "أبل ستور" و"جوجل بلاي" في بلدان عدة منذ إعلان منافسته "واتساب" عزمها على تشارك مزيد من البيانات مع الشبكة الأمّ "فيسبوك"، وودعا جاك دورسي مؤسس تويتر لاستخدام تطبيق سيجنال بدلا من واتساب بسبب اختراق خصوصية المستخدمين.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تطبيق سيجنال الذي أشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا :



1- يعد تطبيق Signal برنامجا مجانيا ومفتوح المصدر لأنظمة تشغيل أندرويد وiOS وأنظمة تشغيل كمبيوتر سطح المكتب، يمكنك تفعليه باستخدام رقم هاتفك، ومن ثم يمكنك عبر اتصال الإنترنت في هاتفك إرسال رسائل نصية مشفرة أو رسائل صوتية أو صور أو مقاطع فيديو للأفراد والمجموعات أيضًا.





2- يعتمد على نظام التشفير من الطرف إلى الطرف، مما يسمح للمستخدمين باستعمال التشفير لإرسال الرسائل النصية والجماعية، وكذلك الرسائل التي تتضمن الصور والفيديو وإجراء محادثات هاتفية مشفرة بين مستخدمي تطبيق Signal.



3- تُصنف "سيجنال" التي أطلقت سنة 2014، من جانب الخبراء من أكثر تطبيقات المراسلة أمانا في العالم خصوصا بفضل قدرتها على التشفير التام للرسائل والاتصالات بالصوت أو الفيديو بين طرفي الاتصال.



4- يتيح لك تطبيق Signal تخزين نسخة احتياطية من رسائلك وجميع ملفاتك على جهازك في مجلد وليس في خدمة التخزين السحابي أو في خدمة جوجل درايف مثل تطبيق واتساب.



5- في النسخ الاحتياطي يتم تشفير بياناتك برمز مكون من 30 رقمًا، ولاستعادة النسخة الاحتياطية يجب وضع هذا الرمز كاملا.



6- من أهم ميزات الخصوصية في تطبيق (Signal) أنه لن يتم إضافة جميع أعضاء المجموعة تلقائيًا، بل سيتم إرسال دعوة إلى الأشخاص وعليهم قبول الدعوة أولًا للانضمام إلى المجموعة.



7- يمكنك تفعيل ميزة تُسمى (أمان الشاشة) Screen Security، في إعدادات الخصوصية، هذه الميزة تقوم بمنع التطبيقات الأخرى على هاتفك، ومنعك أنت أيضًا من أخذ لقطات من محادثاتك في التطبيق. وبهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أنه حتى إذا كان هناك تطبيق يحتفظ بعلامات تبويب للأنشطة التي تقوم بها في الهاتف، فلن يتمكن من التقاط ما يحدث داخل تطبيق Signal.

