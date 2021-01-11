ميركل تنتقد إغلاق حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سيبرت، الاثنين، إن برلين تعتبر إغلاق حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواقع التواصل الاجتماع، من ضمنها موقع "تويتر"، يعتبر "إشكالية".

 

وأوضح شتيفن سيبرت بالقول: "يمكن التدخل في حرية التعبير، لكن في إطار الحدود التي يسنها المشرّع، وليس بقرار من إدارة مؤسسة".

 

وأكد أنه "لهذا السبب، تنظر المستشارة (ميركل) إلى إغلاق حسابات الرئيس الأمريكي إغلاقا نهائيا بمواقع التواصل الاجتماعي كإشكالية".

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