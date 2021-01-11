الفريق مهاب مميش خلال زيارته لجامعة الفيوم : تعطل سفينة بالمجرى الملاحي أبرزت فكرة حفر قناة السويس الجديدة

Advertisements







استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الفريق مهاب محمد حسين مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، وذلك لعقد لقاء مع اتحاد طلاب جامعة الفيوم، بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة واتحاد طلاب جامعة الفيوم وذلك اليوم الإثنين الموافق 2021111 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.





رحب الدكتور أحمد جابر شديد، باسم أسرة جامعة الفيوم ومنتسبيها بالفريق مهاب مميش كأحد أبطال حرب أكتوبر وقائد القوات البحرية ورئيس هيئة قناة السويس السابق، مشيرا إلى أن حضور الفريق مهاب مميش لجامعة الفيوم فرصة لن تتكرر يجب استثمارها لأخذ الخبرات من شخصية هامة ومؤثرة في تاريخ مصر الحديث.



من جانبه أوضح الفريق مهاب مميش خلال اللقاء أنه بعد توليه منصب قائد القوات البحرية صدر قرار بتعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس، مضيفا أنه في بداية توليه مسؤولية رئاسة القناة تلقى اتصالا يخبره بتوقف القناة عن العمل بسبب تعطل سفينة عند بور سعيد مما أثر على حركة الملاحة العالمية العابرة للقناة، مشيرا بأنه من هنا جاءت الفكرة وهي حفر ممر ملاحي بديل حتى لا تتوقف القناة مرة أخرى، بالإضافة لتوفير وقت العبور وقام بتشكيل فريق عمل من شباب الهيئة لدراسة المجرى الملاحي وطرق تحسينه عن طريق قناة موازية تختصر زمن الإبحار من ٢٢ ساعة إلى ١١ ساعة وكذلك تعميق القناة القديمة لاستيعاب السفن العملاقة.





وأشار سيادته أنه بعد تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تم عرض الفكرة وشرح وقت التنفيذ في ٣٦ شهرا، ثم تم إعلان موافقه القيادة السياسية على الفكرة ليكون التنفيذ خلال عام واحد فقط، مضيفا أنه تم مسابقة الزمن لإتمام التنفيذ والذي تم بنجاح وبأيادي مصرية وبأموال المصريين الذين تسابقوا على شراء شهادات القناة باعتبارها مشروع قومي عظيم يعود بالنفع على كل الشعب المصري، ولم تنفق الدولة أي من أموال المصريين على حفل الافتتاح بل تكفل به رجال أعمال وخرج الحفل بشكل أبهر العالم بحضور عدد من الملوك والرؤساء تقديرا لما تم من إنجاز.



وتابع الفريق مهاب مميش حديثه قائلا أن مصر مرت بظروف صعبة ولكن المصريين وقت الشدائد يظهر معدنهم الحقيقي والقائد الناجح هو الذي يعلم إمكانيات من حوله ليجعلهم يعملوا بإصرار؛ فالأعباء والتحديات كثيرة ولكن علينا جميعا أن نعمل بإخلاص ووطنية في كل المجالات.





وتم خلال الندوة عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الفريق مهاب مميش خلال حياته المهنية بالإضافة إلى فيلم تسجيلي عن مراحل حفر قناة السويس الجديدة.



عقب ذلك تم فتح باب الحوار مع اتحاد طلاب جامعة الفيوم للإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.



وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور أحمد جابر شديد درع الجامعة تكريما للفريق مهاب مميش وتقديرا لإنجازاته خلال مسيرته.