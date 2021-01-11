تطورات جديدة بشأن رحيل صلاح عن ليفربول

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشفت العديد من التقارير الصحفية، أن نادي ليفربول لن يقدم عرضًا لتجديد عقد لاعبه المصري محمد صلاح هذا العام وسينصب تركيز الإدارة على إبرام عقود لاعبين آخرين.


وقال الصحفي الشهير بشبكة “سكاي سبورتس” فابريزيو رومانو، إن المدير الرياضي لليفربول مايكل إدوارد لن يتفاوض مع صلاح على التجديد  العام الجاري.



وتابع رومانو في حديثه مع “Give me sports” إلى أن الشغل الشاغل حاليًا هو تمديد عقدي فيرجيل فان دايك وفابينيو لما يمثلانه من أعمدة رئيسية لدى النادي..

 

مشيرا إلى أن “لا وجود لمفاوضات حاليًا بين وكيل أعمال صلاح وإدارة ليفربول، بالتأكيد ستدور المباحثات بينهما لكن في العام المقبل، الآن وقت فان دايك وفابينيو”.

 

ويخطط صلاح للرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة، وهذا ما اعترف به مؤخرًا في حديثه مع يومية “As” الإسبانية حينما سُئل عن الأمر.

 

يذكر أن  عقد الدولي المصري مع الريدز صيفية 2023، بينما سجّل 111 هدفًا بقميص ليفربول خلال 177 مباراة خاضها في جميع البطولات منذ انضمامه عام 2018.

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