موسيماني يركز على الشق الهجومي في مران الأهلي

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة الإنتاج في المران الختامي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، ومنح تعليمات خاصة في الشق الهجومي.

ويواجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.

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