مدرب الدحيل: مواجهة السد ستكون مصيرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد الفرنسي صبري لموشي المدير الفني لفريق الدحيل، أن مواجهة فريقه أمام السد والمقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

 

وقال لموشي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والتي نشرها الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر، اليوم الاثنين، إن فريقه جاهز لمواجهة السد، وأن المباراة ستكون مصيرية لفريقه خاصة أنها مواجهة بين المتصدر (السد) والوصيف (الدحيل).

 

وأوضح لموشي: "المباراة لن تكون سهلة أمام فريق لديه خط هجوم مميز، والخسارة أمامه ستقلل من حظوظنا في الفوز باللقب، لكننا سنخوض تلك المباراة بحماس وسنرى ما سيحدث بها".

 

وكان الدحيل قد اكتسح الوكرة بنتيجة 8 / 1 في المرحلة الثالثة عشر، فيما فاز السد على السيلية بنتيجة 8 / صفر في المرحلة ذاتها.

 

وعلق لموشي على ذلك قائلا: "النتائج التي حققها السد والدحيل مؤخرا لا تعكس حقيقة الدوري، الفريقان كانا في قمة الجاهزية وقدما عروض قوية وهذا لا يعني ضعف مستوى الدوري".

 

ويتصدر السد ترتيب الدوري القطري برصيد 35 نقطة، فيما يحتل الدحيل المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

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