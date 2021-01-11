موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل مواجهة الإنتاج

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بشكل عملي، وشرح طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة.

ويبحث الأهلي عن استكمال انطلاقته القوية في بطولة الدوري الممتاز، خلال مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غدٍ.