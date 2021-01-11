مجلس النواب الأمريكي يناقش الأربعاء عزل الرئيس ترامب

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
وكالات

قال رئيس اللجنة التنظيمية في مجلس النواب الأمريكي إن جلسة يوم الأربعاء ستناقش مسائلة وعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في 20 يناير.

 

وقال عضو الكونغرس الديمقراطي جيم ماكجفرن لشبكة "سي إن إن" يوم الاثنين: "من المهم أن نتحرك ومن المهم أن نتصرف بجدية شديدة وبشكل مقصود".

 

وأضاف: "نتوقع طرح القضية على جدول الأعمال يوم الأربعاء. وأتوقع الموافقة عليها".

 

وقال ماكجفرن إنه يعتقد أن الجمهوريين في مجلس النواب سيعارضون قرارا يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتطبيق التعديل الخامس والعشرين على دستور الولايات المتحدة وإزاحة ترامب من السلطة، مضيف أنه في هذه الحالة  ستقوم اللجنة التنظيمية بإحالة موضوع القرار إلى التصويت العام، وبعد 24 ساعة، ستطرح قرارا آخر بشأن العزل للتصويت.

أخبار تهمك

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يبذل جهداً كبيراً من أجل إتمام صفقة مهاجم سموحة

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يوافق على رحيل نجمه بهذا الشرط

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

منذ ساعة و 14 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

منذ 34 دقيقة

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يومين

تشكيل بيراميدز لمواجهة وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

02:00 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

04:11 م

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض