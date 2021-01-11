شكري: تقييم حقوق الإنسان في مصر يجب أن يُبني على معلومات حقيقية (فيديو)

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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الانتقادات المستمرة لمصر في ملف حقوق الإنسان سببها ربما يكون امتناع مصر عن انتقاد الدول الأخرى من منطلق اقتناعها بأن تقييم مدى الوفاء بحقوق الإنسان مسئولية على المجتمع المعني وليس مسئولية أطراف خارجية، فالدول والشعوب لها الحق في تقييم مدى تمتعها بحقوقها، ومدى رعاية سلطات الدولة لهذه الحقوق.



وأضاف "شكري"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية الاردن وفرنسا وألمانيا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا قادرين على انتقاد ألمانيا ودول أخرى في إطار ممارستها لإيذاء حقوق الإنسان، ولكن مصر تمتنع عن ذلك، مشيرًا إلى أن الظروف في ألمانيا حاليًا تختلف في إطار حماية وحقوق الإنسان عن ما كانت عليه منذ 70-100 عام في إطار التطور الطبيعي الذي جاء نتيجة الحراك السياسي والتقدم الاقتصادي والاستقرار الذي نعمت به أوروبا.



وأكد وزير الخارجية، أنه لا يوجد صحفي في مصر تم توجيه تهم إليه بسبب التعبير، وإنما لاقترافهم ما يعد جرائم من منظور القانون المصري، واتيح له جميع الضمانات الكفيلة بتوجيه الاتهام وإيضاح الحقيقية لتثبيت الاتهام أو نفيه، منوهًا بأن الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على قضايا حقوق الإنسان، ونحن نشاركها هذا الحرص، ولكن يجب أن يكون التقييم مبني على معلومات حقيقية، واستقاء حقيقة الأوضاع في مصر من المصريين وليس بالتركيز على فئات لا تمثل عموم الشعب المصري، وإنما لها توجهات وأهداف بعيدًا عن دعم حقوق الإنسان.

