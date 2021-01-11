بإطلالة أنيقة.. منه فضالي تخطف الأنظار علي "إنستجرام"

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
غازلت الفنانة منه فضالي جمهورها ومحبيها منذ قليل بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت منه بالصور بإطلالة أنيقة مرتدية بنطلون باللون الأسود وجاكت بيچ وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب هادئ أبرز جمال ملامحها ، وعلقت على الصورة وكتبت : اقتل الجزء الذي يؤمن أنه لا يمكن أن بنجو دون شخص آخر.. ابتسم فقط. 


في سياق منفصل، كانت آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.


يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".


مسلسل "قيد عائلي" من بطولة عزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وبوسى، وميرڤت أمين، محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

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