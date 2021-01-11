باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:11 م
جايمي باتشيكو
جايمي باتشيكو
رامي بيشاي - محمد زكي


كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق مع المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو -إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر  - حسام أشرف

خط الهجوم:  عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل

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