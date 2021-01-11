الذهب يتصدر قائمة "تويتر" لهذا السبب ؟



حيث عبر البعض عن عدم إستقرار سوق الذهب ومن الوارد أن يستمر الانخفاض وتراجع أسعار الذهب خلال الايام القادمة.



فيما عبر اخرون أن الذهب غير مستقر في الفترة الحالية خاصة وانه تراجع في ظل ارتفاع سعر الدولار.

تصدر هاشتاج "الدهب" قائمة تريندات موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث تراجعت أسعار الذهب مما جعل هناك مخاوف من الخسارة لمن قام بالشراء خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قام عدد من الإقتصاديين والعاملين علي سوق الذهب بشرح الموقف.