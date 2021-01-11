الأنبا باخوم يترأس قداس السيامه الرسائلية

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
ترأس صباح اليوم الاثنين، الموافق 11 يناير 2021، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، القداس الإلهي للسيامه الإيبودياكونية للشماس أسامه أنيس، والشماس عادل جرجس، وذلك بكنيسة القديس بطرس والقديسة حنا بطنطا.

شارك في الإحتفال الأب برنابا فانوس، راعي الكنيسة، والقائم بأعمال الدلتا، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية بالأسكندرية، والأب جرجس أرمانيوس، راعي كنيسة سانت تريز بالمحلة، والأب بطرس أسطفان، راعي كنيسة السيدة العذراء بأشمون، والأب ماجد مؤنس، راعي كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، ولفيف من الشمامسه وشعب كنيسه طنطا والمحلة.

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