مباريات مرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:02 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
تقام مباريات قوية في الأيام القليلة المقبلة من أهمها مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي.

كأس ألمانيا
تستكمل مباريات الدور الثاني من كأس ألمانيا بمباراتين مؤجلتين كان من المفترض إقامتهما في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل تأجيلهما إلى الأسبوع الجاري، حيث يسعى بايرن ميونخ لتعويض خسارته 2-3 أمام مونشنغلادباخ في الدوري الألماني "بوندسليغا"، فيما يتطلع باير ليفركوزن للحفاظ على أدائه الجيد في الفترة الأخيرة، ويحل بايرن ميونخ ضيفاً على نادي الدرجة الثانية هولستين كيل، فيما يواجه ليفركوزن منافسه في "بوندسليغا" فريق إينتراخت فرانكفورت غداً الثلاثاء.

الدوري الألماني
بعد أن تجنب معادلة الرقم القياسي السلبي بعدم الفوز في 31 مباراة (مسجل باسم فريق تسمانيا برلين موسم 1966-1965)، يسعى شالكه لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الألماني "بوندسليغا"، حينما يحل ضيفا على آينتراخت فرانكفورت يوم الأحد، فيما يستضيف المتصدر بايرن ميونخ فريق فرايبورغ، بينما سيحاول لايبزج أن لا يخسر فرصة مطاردة الفريق البافاري على صدارة الترتيب حينما يسافر إلى فولفسبورغ يوم السبت، ويستضيف بروسيا دورتموند فريق ماينز في اليوم ذاته.

الدوري الإنجليزي
بإمكان مانشستر يونايتد انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حال نجح في تجنب الهزيمة أمام بيرنلي، وذلك قبل مواجهة حامل اللقب والمتصدر ليفربول نهاية هذا الأسبوع، كما سيكون بمقدور أندية توتنهام وإيفرتون ومانشستر سيتي أن تتشارك فارق النقطة الواحدة خلف ليفربول مع ليستر سيتي، وذلك من خلال مباريات منتصف الاسبوع المؤجلة في الوقت الذي يملك فيه مانشستر سيتي مباراة أخرى مؤجلة.

إيطاليا وإسبانيا
بعد منافسات الكأس التي تقام في منتصف الاسبوع، تنطلق منافسات الدوري الإيطالي بمواجهة ديربي العاصمة روما بين لاتسيو وروما يوم الجمعة، فيما يستضيف إنتر ميلان فريق يوفنتوس يوم الأحد قبل أن يختتم المتصدر ميلان المرحلة بمواجهة كالياري يوم الإثنين المقبل.

وفي إسبانيا سيستضيف المتصدر أتلتيكو مدريد فريق إشبيلية في مباراة مؤجلة، وهي واحدة من ثلاث مباريات لعبها الفريق أقل من ريال مدريد وبرشلونة، وفي حال فوزه سيتقدم أتلتيكو مدريد بفارق أربع نقاط في الصدارة.

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